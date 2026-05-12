Un año de degradación total en la avenida de Portugal

Desarrollo de trabajos de emergencia por la empresa Misturas en la avenida de Portugal

Una semana más, la avenida de Portugal continúa siendo un descampado de socavones, vallas y polvo, mientras que prosiguen unas obras de emergencia, cubriendo aceras en falso y aumentando todavía más la incertidumbre de vecinos y comerciantes sobre cuando podrán disfrutar de una calle en condiciones.

Entre abandonos, “reinicios” de los trabajos y la falta de licitación para la restauración completa, esta obra cumple ya un año desde su inicio, dejando a una de las vías principales de la ciudad mucho peor que 365 días atrás y sin expectativas de mejoras a corto y medio plazo.

“Los barrios están entrando gracias a nuestro gobierno en el siglo XXI con 20 años de retraso porque los gobiernos anteriores en las primeras décadas no habían hecho nada”, indicó el concejal de Infraestructuras, Francisco Lorenzo un año atrás. A día de hoy, más que al siglo XXI la calle parece haber retrocedido en el tiempo a la época en la que los ourensanos viajaban mediante carruajes de caballos.

Sin duda, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, tenía razón en su discurso inaugural de los trabajos al destacar que esta obra “va a cambiar el barrio de O Couto”. Ahora moverse por él es, sin dudad, mucho más complicado.

A estas alturas, el proyecto debería estar finalizado. En cambio, ni siquiera existe una licitación para completar la restauración, habiendo perdido ya la subvención de más de 1,4 millones de euros de los fondos Next Generation.

Después del abandono de Opain, a principios de marzo, por los impagos del Concello, el gobierno municipal activó la opción de obra de emergencia. La está llevando a cabo la empresa Misturas, con el único objetivo de tapar socavones y aceras en tierra.

La gran parte de las aceras se está cubriendo con una capa de cemento, pero en falso, sin sistema de conductos por debajo como es necesario: “Es tapar para después volver a taladrar”, resaltó la representante vecinal Chelo Montero.

“Está todo hecho un cristo, lleno de tierra. En verano, que la gente sale más, va a ser todavía más desastroso”, destacó Martín Bernardo Estévez, residente en la zona, que catalogó que esta obra está dividiendo físicamente el barrio por las complicaciones de movilidad, especialmente debido a la falta de acceso mediante la plaza de O Couto, condicionando especialmente a los comercios, que llevan un año de progresiva pérdida de clientela y facturación.

Nueva reunión de la plataforma de asociaciones

Este miércoles la plataforma de asociaciaciones de vecinos de la ciudad volverá a reunirse en torno a la búsqueda y propuesta de soluciones en la avenida de Portugal. “Matizaremos la cuestión de una audiencia con el Concello y el tema de ir a Pleno”, anunció Chelo Montero. Son un total de doce asociaciones que mantendrán su segundo encuentro.

Afectados

Chelo Montero

”La mitad de las aceras las tapan en falso, para volver a taladrar” — Chelo Montero - Representante vecinal

Marcos Nespereira

“Al cliente le entra la duda, si puede entrar o no, afecta mucho al comercio” — Marcos Nespereira - NesPet

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Martín Bernardo Estévez

“Está todo hecho un cristo, lleno de tierra. En verano, que la gente sale más, va a ser todavía más desastroso” — Martín Bernardo Estévez - Vecino