El Concello de Ourense admite que las obras en la avenida de Portugal son solo parcheo

La remodelación de la avenida de Portugal va para largo. El gobierno municipal confirmó este martes a la oposición en junta de área que la vía de emergencia activada en los últimos días no servirá para finalizar la humanización de esta arteria, sino que actuará únicamente como un parche temporal de seguridad. La empresa Misturas -vinculada a Extraco- trabajará en el sellado urgente de zanjas abiertas, sumideros y elementos de riesgo, para que, posteriormente, el Concello proceda a evaluar los costes del tramo pendiente y redactar un nuevo proyecto. Este trámite será ineludible para sacar las obras restantes -queda el 50% de la actuación por ejecutar, según la empresa saliente- a licitación pública.

Próximos pasos

El escenario actual sobre el terreno es de absoluta provisionalidad y de evaluación de daños. El concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, detalló a preguntas de la oposición que la nueva firma adjudicataria se encuentra analizando los informes de la dirección de obra y recabando datos topográficos para determinar el estado real en el que ha quedado la infraestructura. Su cometido a corto plazo se limitará estrictamente, avanzó a preguntas de BNG y PSOE, a tapar las canalizaciones inacabadas y asegurar las instalaciones de saneamiento superficiales para evitar accidentes. Una vez perimetrada y ejecutada esta intervención de urgencia, de la cual el gobierno local admite desconocer todavía el coste total, el Concello procederá a descontar este importe del presupuesto inicial para intentar calcular el montante de la futura licitación.

Mientras se intenta asegurar físicamente la vía, el laberinto para desvincular a la anterior empresa, Opain, sigue su curso legal y amenaza con paralizar los trámites de la futura adjudicación. Aunque el contrato se da formalmente por resuelto tras el abandono unilateral de los trabajos, el expediente ha entrado en la fase de notificación a los avalistas de la constructora saliente. Esto abre un periodo de alegaciones que obligará, según señaló ayer el propio concejal, a someter toda la documentación a los informes preceptivos de la Intervención y del Consello Consultivo de Galicia.

Por si fuera poco, el expediente para encargar las actuaciones de emergencia a Misturas fue introducido sin la fiscalización previa del interventor municipal, como este hizo constar expresamente en el acta de la junta de gobierno. El Concello ha asumido así una actuación sin el filtro de la auditoría económica preventiva y sin una estimación de costes definitiva.

Paralelamente, esto sella el fracaso en la captación de los fondos europeos Next Generation. El edil de Urbanismo asumió ayer que el Concello solo aspira a recibir la fracción de obra que logre certificar antes de que expiren los plazos.

El PP lamenta la “xestión nefasta” en el Concello

El PP lamentó que la necesidad de redactar un nuevo proyecto alargará aún más en el tiempo una obra que ya acumula meses paralizada. La formación popular tachó la situación de ser la consecuencia directa de una “xestión nefasta, sen planificación”, recriminando al gobierno local no haber tomado medidas cuando ya eran conscientes de los problemas económicos que atravesaba la adjudicataria: “É un exemplo claro do que pasa cando non hai planificación nin responsabilidade”.

A este caos se suma el golpe para los negocios de la zona. Los populares critican la falta total de medidas de apoyo, lamentando que el ejecutivo local confirmó que “non van impulsar ningún tipo de axuda” financiera o bonificación para unos comerciantes que llevan meses perdiendo clientela. Para el PP, resulta “absolutamente inxusto que teñan que asumir en solitario as consecuencias dunha mala xestión”.

La factura del socavón de Pena Trevinca: 1,5 millones

En la rúa Pena Trevinca, el Concello también opera bajo la figura del contrato de emergencia. El concejal de Urbanismo avanzó este martes que los trabajos se prolongarán al menos un mes y medio más, alcanzando una factura estimada de 1,5 millones, en respuesta al BNG. De este montante, la mitad se está destinando a la limpieza del colector y a la inyección de una manga interna de saneamiento, mientras la superficie sigue a la espera de las aceras.

El incumplimiento de las fechas de entrega se repite en la calle Alejandro Pedrosa. El gobierno local fía la finalización de los trabajos a finales de mayo y escuda este nuevo retraso en la adversa climatología. Por último, en el Xardín do Posío, esta semana comenzará la instalación de los rastreles de madera para la cubierta del edificio principal, tras justificar el gobierno local el último parón en los problemas de suministro de la empresa proveedora.