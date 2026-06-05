Detenido por el robo con fuerza de 20.000 euros en una vivienda de A Carballeira

La Policía Nacional ha detenido a un hombre implicado en dos robos que habían causado preocupación en Ourense en las últimas semanas. El sospechoso ya ha sido puesto a disposición judicial y el juez ha ordenado su ingreso directo en prisión.

El detenido tenía en su historial dos golpes muy distintos en zonas diferentes de la ciudad. El primero ocurrió a mediados de mayo en pleno centro de la ciudad, donde no dudó en romper el candado de una bicicleta de montaña de alta gama que un vecino guardaba en el portal de su edificio. Pocos días después, volvió a actuar, pero esta vez en el barrio de A Carballeira. Allí aprovechó que una vivienda estaba en plenas reformas para entrar por la fuerza y llevarse un botín en objetos personales y enseres valorado en unos 20.000 euros.