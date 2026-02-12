Dos años de cárcel por golpear con un vaso de cristal a otro hombre en un pub de A Pobra de Trives

Un hombre acusado de un delito de lesiones ha aceptado este jueves una condena de dos años de cárcel y el pago de una indemnización de 8.700 euros tras golpear con un vaso de cristal a otro varón en un local de ocio nocturno en A Pobra de Trives (Ourense).

La conformidad fue alcanzada entre la defensa, la acusación particular y el Ministerio Fiscal en el Tribunal de Instancia, Sección Penal, Plaza 2 de Ourense. La pena inicial solicitada por Fiscalía, que ascendía a cinco años de cárcel, quedó reducida a dos años, con la suspensión de su ingreso en prisión condicionada a que no vuelva a delinquir en ese periodo, realice cinco meses de trabajos en beneficio de la comunidad y abone la indemnización antes del 1 de marzo.

El acusado, que tenía antecedentes penales ya cancelados, fue detenido y privado de libertad entre el 12 y el 13 de agosto de 2023 en relación con estos hechos.

Según el escrito fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 3.30 horas del 10 de agosto de 2024, cuando el procesado se aproximó a la víctima en un pub del municipio y le pidió hablar en el exterior. Ambos se dirigieron a un descampado situado a pocos metros del establecimiento, donde, aprovechando un descuido, el acusado le asestó un golpe sorpresivo en la cara con un vaso de cristal.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones en la nariz, en la mano izquierda y una contusión en la zona temporal izquierda, que requirieron puntos de sutura.