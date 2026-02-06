La fiscal pide 10 años de cárcel para los acusados de saquear iglesias en Carballiño

La Audiencia de Ourense juzgará el próximo mes a los cuatro acusados de la rama ourensana de la operación Cinquecento-Templo Sagrado. La fiscal reclama un total de 10 años de prisión para todos los implicados en la oleada de robos que afectó al patrimonio eclesiástico de la provincia en 2022. Los hechos sentarán en el banquillo a cuatro acusados de desvalijar templos en San Amaro, Punxín, O Irixo y Boborás.

La mayor pena se solicita para Jacobo J.R., considerado el autor material de los asaltos y para quien se piden cinco años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza sobre bienes de valor histórico. Según sostiene la acusación, su actividad fue frenética entre febrero y septiembre de 2022, accediendo a las iglesias de Salamonde, Vilela y Reádegos, donde sustrajo imágenes de santos, petos de ánimas del siglo XVIII y cálices.

Uno de los aspectos más dañinos para el patrimonio fue el destino de las piezas. La Fiscalía acusa a un cuarto implicado, Ángel J.F., de un delito de receptación por el que pide un año de prisión. Este acusado habría acudido a un establecimiento de compraventa de oro en O Carballiño para vender el botín, entregando 31 trozos de plata y pedazos de un cáliz troceado por apenas 452 euros.

Jacobo supuestamente contó con la colaboración de su pareja, Yasmine J.J., y de su hermano, Alexandre J.R., para quienes se piden dos años de cárcel a cada uno. Ambos acompañaron al cabecilla en distintas noches para asaltar casas rectorales en San Cibrao de Las, donde perforaron los depósitos para robar gasoil, e intentaron sin éxito forzar la entrada al santuario de la Virgen de A Saleta en Astureses.

Además de las penas de prisión, los acusados, en caso de condena, deberían indemnizar al Obispado de Ourense por los daños causados en los accesos a los templos y por el valor de los objetos que no pudieron ser recuperados o que fueron destruidos para su venta.