Dos años de cárcel tras una oleada de robos en 15 coches en Ourense
La jueza impone también un año de prisión a un cómplice que participó en uno de los robos. Fue juzgado en Ourense
La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense (Plaza número 1) ha condenado por conformidad a dos años de prisión a Santiago M.P. como autor de un delito continuado de robo con fuerza tras asaltar 15 vehículos en apenas unas jornadas. La sentencia impone además un año de cárcel a Laurentiu Catalin C.R. por colaborar en una de las sustracciones.
Entre los días 5 y 8 de marzo de 2023, el principal acusado fracturó las ventanillas o el parabrisas de varios automóviles estacionados en garajes comunitarios de las calles Bellao y Río Mao, así como en las calles Río Xares y Alejandro Pedrosa, llegando a ponerse cinta adhesiva en los dedos para no dejar huellas. Del interior de los turismos sustrajo herramientas profesionales -como taladros, dos radiales y un martillo picador-, además de un navegador GPS, un teléfono móvil, gafas, mandos de garaje y documentación. En uno de los asaltos, perpetrado junto a su cómplice contra un coche de Securitas Direct, se apoderaron de once tarjetas SIM y una tarjeta de carburante. Poco después, una vecina lo sorprendió intentando forzar una furgoneta en la misma vía y avisó a la Policía, que lo interceptó mientras huía a la carrera hacia el barrio de Covadonga.
La magistrada aplica a ambos la atenuante de drogadicción al acreditar que el consumo de tóxicos afectaba parcialmente a sus capacidades. Además de la pena de cárcel y las costas, Santiago deberá indemnizar a los afectados por los efectos no recuperados y los desperfectos causados -entre ellos 500 euros por la maquinaria y 2.719,06 euros a una aseguradora-, respondiendo de forma solidaria con su cómplice por los daños en el vehículo de la empresa de seguridad. La resolución es firme.
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