La Audiencia Provincial de Ourense ha anulado la condena que obligaba a la empresa Teycaga S.L. a indemnizar con 6.595,71 euros a la comunidad de propietarios del número 7 de la calle Fonte do Monte por los daños causados en su edificio tras el aparatoso reventón de una tubería y el posterior derrumbe del muro de contención del colegio Cardenal Cisneros en marzo de 2023.

El tribunal revoca así el fallo emitido en primera instancia el pasado mes de mayo y desestima íntegramente la demanda vecinal por un defecto procesal: la presidenta de la comunidad no aportó el acta de la junta de propietarios que la autorizaba expresamente a acudir a los tribunales. La resolución, contra la que ya no cabe recurso, estima el recurso de apelación presentado por la empresa encargada de ejecutar la canalización y la acometida de gas al edificio e impone, además, a la comunidad de vecinos el pago de las costas generadas en primera instancia.

El litigio tiene su origen en un suceso que generó una gran alarma en la ciudad el 1 de marzo de 2023. Aquel día, durante los trabajos de picado de asfalto y excavación para instalar una nueva acometida de gas natural en la zona -encargados por Nedgia Galicia a Teycaga S.L., que a su vez subcontrató a Construcciones Emi Álvarez-, se produjo la rotura de una canalización de abastecimiento. El enorme caudal y la presión del agua acumulada provocaron el desplome de toneladas de piedras del muro de cierre perimetral sobre el patio del centro educativo, obligando a evacuar de urgencia a cerca de un centenar de alumnos y profesores, así como a varios residentes del inmueble colindante, sin que se registraran heridos.

A raíz del siniestro, la comunidad de propietarios de Fonte do Monte 7 reclamó judicialmente los 6.595,71 euros en los que valoró los desperfectos sufridos en los elementos comunes de su edificio. En mayo de 2026, la Sección de Instancia (plaza 2) de Ourense dio la razón íntegramente a los vecinos y condenó a Teycaga al pago de esa cantidad más los intereses legales, al considerar acreditado que los daños derivaron de la ejecución de las obras.

Capacidad procesal

Sin embargo, la empresa, bajo la dirección letrada de David de León Rey, recurrió ante la Audiencia Provincial insistiendo en una excepción procesal que ya había planteado desde el inicio del pleito: la falta de capacidad procesal de la comunidad demandante. En su sentencia, la sala recuerda la doctrina reiterada del Tribunal Supremo según la cual, aunque el presidente ostenta la representación legal de una comunidad de propietarios, no puede decidir unilateralmente el inicio de acciones judiciales sin contar con el respaldo previo y expreso de la junta de vecinos.

En este caso, la presidenta otorgó un poder notarial para pleitos en marzo de 2024 en el que el notario hacía constar que se le había exhibido el libro de actas con una junta celebrada días antes.

No obstante, la comunidad nunca llegó a adjuntar dicho documento al procedimiento judicial ni tras la contestación a la demanda, impidiendo comprobar qué acuerdo concreto adoptaron los vecinos o para qué tipo de pleito autorizaban a su representante. Al no quedar acreditada esa autorización comunitaria, la Audiencia revoca la indemnización sin entrar a valorar el fondo del asunto sobre las responsabilidades técnicas de las empresas implicadas.