Un apagón que se repite: el centro de Ourense vuelve a quedarse a oscuras

Un nuevo apagón ha dejado sin suministro eléctrico, este martes a parte del centro de Ourense. La causa que está detrás del corte de la luz es una incidencia que se repite por segunda vez en el último mes y en el mismo punto. El corte afectó a las calles Curros Enríquez, Manuel Pereira y la avenida de La Habana, además de quedarse a oscuras todo el parque San Lázaro y el edificio del Banco Pastor, frente a la Torre. A las farolas hay que sumar el apagón también de los semáforos que quedaron fuera de servicio y obligó a los conductores a cederse el paso activando las luces de emergencia en intersecciones críticas como es la Avenida de La Habana con la calle Curros Enriquez.

Según confirmaron los bomberos, el origen del apagón está de nuevo en la inundación del transformador ubicado a la altura del parque San Lázaro, en la esquina con el Banco Pastor. Se trata del mismo transformador que ya provocó otra incidencia similar hace pocas semanas.

Bomberos achicando agua en el transformador del parque San Lázaro para restablecer el suministro eléctrico. | La Región

La acumulación de agua, previsiblemente relacionada con las lluvias persistentes de los últimos días, habría provocado la avería en el transformador. Los bomberos trabajaron achicando agua con bombas y mangueras e inspeccionando alcantarillas y sumideros para facilitar el drenaje del agua acumulada.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local y Policía Nacional. El apagón, que duró en torno a una hora, provocó también que algunos vecinos dejasen los coches aparcados fuera de los garajes al no poder acceder a sus plazas. El servicio se pudo recuperar a las 23:20 de la noche.