Aparatoso accidente de tráfico en Ourense con el cruce de un semáforo en rojo por una urgencia como hipótesis

Un accidente de tráfico dejó daños significativos en vehículos en la ciudad de Ourense este mediodía. A las 13:25 horas, dos coches colisionaron en la intersección de la calle Ramón Puga con Nuestra Señora de la Saínza.

Pese a la magnitud del choque, la ambulancia de Urxencias Sanitarias 061, desplazada hasta el lugar, no trasladó a ninguna persona herida. Además de la Policía Local, también acudieron los Bomberos de Ourense para limpiar los restos de aceite que había en la carretera.

Testigos aseguraban en la zona que el choque pudo haberse producido al saltarse un semáforo uno de los conductores con motivo de una urgencia.