Aparecen dañadas varias taquillas en la Policía Local de Ourense
DESTROZOS EN EL VESTUARIO
Dentro de las taquillas de la Policía Local de Ourense que aparecieron dañadas, había carteras guardadas y otros enseres, pero no fueron sustraídos.
Doce taquillas ubicadas en el interior de la Jefatura de la Policía Local fueron dañadas el pasado domingo. Los agentes se vieron sorprendidos al entrar a los vestuarios el lunes y ver como el lugar en el que depositan sus enseres personales estaba dañado. Las imágenes muestran que fueron forzadas varias cerraduras e incluso el autor arrancó al menos dos puertas, dejando la taquilla completamente inservible. No se conoce todavía cuál fue el objetivo de los autores, ya que no se denunció la sustracción de ningún objeto.
Al respecto, fuentes consultadas por este periódico explican que en algunas de las taquillas dañadas había carteras en su interior. Sin embargo, los dueños de estas no las echaron en falta tras el suceso ni tampoco el resto de objetos que tenían guardados. Por el momento, las taquillas aún no han sido arregladas y todavía se desconoce quién está detrás de este acto y habrá una investigación para aclarar los hechos.
