Aplazado a marzo el juicio contra dos padres policías por acosar a una docente del IES As Lagoas

El juicio previsto para este miércoles por el presunto acoso a una profesora de matemáticas del IES As Lagoas sufrió un nuevo aplazamiento. La vista fue suspendida por segunda vez y quedó para el próximo 23 de marzo. El caso se dirimirá en Instrucción 1 de Ourense como un procedimiento por delito leve.

Los hechos denunciados generaron una gran repercusión en febrero de 2025 cuando el entorno del centro educativo apareció empapelado con carteles y pasquines dirigidos contra la docente. Esta última sostiene que los acusados, M.G. y D.B., ambos funcionarios policiales, iniciaron una campaña de hostigamiento con el único objetivo de apartarla de la docencia. Según recoge la denuncia, el conflicto se originó en diciembre de 2024, una semana antes de las vacaciones de Navidad, a raíz de las desavenencias de los padres con las calificaciones de su hijo, alumno de la profesora. Alega que los acusados orquestaron acciones para “desprestigiarla y humillarla profesionalmente”, acusándola falsamente de comportamientos no cometidos. Entre las acciones señaladas en el escrito judicial, se describe una escalada de presión que comenzó en el propio centro y derivó en actos públicos: colocación de carteles en la calle, difusión de mensajes de WhatsApp y la creación de un perfil específico en redes sociales bajo el nombre “derecho a aprender matemáticas”. Asimismo, se convocó a medios de comunicación para amplificar las protestas.

La denuncia incorpora un informe de la dirección del IES As Lagoas, firmado por su directora, que recoge una reunión ocurrida el 7 de febrero, descrita como “muy tensa”, en la que el padre acudió con su uniforme de trabajo y la madre presuntamente profirió insultos y difamaciones, dejando claro que su objetivo era que la profesora se fuera. La dirección del centro defendió la actuación de la docente, asegurando, tras una investigación interna, que cumplía con la programación y los protocolos educativos.

A pesar de los intentos de mediación por parte del equipo directivo y la inspección, el informe señala que a los padres “no les sirve nada, solo la destitución de la profesora”.