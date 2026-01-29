Museo José Suárez, clic en Allariz

En el casco histórico de Allariz se vende una casa por 250.000 euros. “No es un piso y no hay casi nada en venta”, le dijo el que la ofrecía a un miembro de la Real Academia Galega de Belas Artes. “A Ziralla se cotiza”, concluyó el académico tras la lectura del termostato inmobiliario al hilo de otro asunto relacionado con el alaricano ilustre que motivaba su llamada.

Desde que la Academia acordó dedicar el Día das Artes Galegas 2026 a José Suárez, “o fotógrafo galego máis internacional, pola súa obra etnográfica e humanista”, se repiten las llamadas relacionadas con búsquedas en el archivo para contextualizar doce meses de exposiciones. Pagarés de favores por husmear entre polvo mágico, imposibles algunas veces. Interés, en todo caso, por un fotógrafo al que la Real Academia Galega de Belas Artes sitúa en el marco que merece. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía adquirió el año pasado 15 fotografías de Suárez para la colección permanente.

“¿Sabes cuándo va a abrir el Concello de Allariz el museo de José Suárez? El momento no puede ser mejor, hay interés y me preguntan fotógrafos y artistas”. La pregunta llegó como noticia de una villa en la que siempre es un gustazo parar. Y no hay museos de fotografía permanentes en Galicia. Salvo el de Ramón Caamaño en Muxía con su mirada sincera de la vida en la Costa da Morte, Allariz pegaría primero en el turismo artístico y de cámara de marca. El plan fin de semana y mantel de un dentista con sensibilidad, de “artistiñas” en busca de clic o de aficionados sin más pretensión que la terapéutica.

En A Merca funcionó hasta ser prorrogada la muestra “Mulleres doutros mundos” con 15 retratos a artistas en gran formato colgados en las calles en las que Manuel Outumuro, el autor, pasó la infancia. Las retrospectivas que la fundación de Marta Ortega organiza en el muelle de Batería en A Coruña reciben miles de visitas. La actual muestra, “Wonderland” de Annie Leibovitz, superó las 34.000 en un mes. La anteriores sobre David Bailey’s, Irving Penn, Helmunt Newton, Steven Meisel y Peter Lindbergh han situado a A Coruña en el plano mundial de la fotografía de moda. La obra de José Suárez comparte carrete.