Apostar por el relevo generacional frente al cierre de los comercios ourensanos

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CAMBIO DE GESTORES
El conselleiro de Emprego, José González, visitó en Ourense la librería Jamaica, considerada un caso de éxito del programa Bono Remuda, una iniciativa autonómica que facilitó a la actual propietaria recoger el testigo del negocio y darle continuidad, asesorada por el Polo de Emprendemento de Carballiño. El programa puesto en marcha por la administración se centra en garantizar el relevo generacional en el comercio local, a través de ayudas económicas de forma simultánea a la persona que asume el establecimiento y al propietario original, que lo traspasa por motivos de jubilación.
Temos unha preocupación clara, porque hai moita xente pois xa cunha certa idade e temos que tratar de evitar que pechen eses locais”
La Xunta destina 1,5 millones de euros a esta línea de apoyos, que se estructura en dos categorías: un bono rural para concellos con menos de 10.000 habitantes y un bono general para los municipios de mayor tamaño. Además, el gobierno gallego trabaja junto al sector en la creación de un registro actualizado de negocios en situación de traspaso para agilizar los trámites, facilitando así la supervivencia de los establecimientos comerciales.
“Temos unha preocupación clara, porque hai moita xente pois xa cunha certa idade e temos que tratar de evitar que pechen eses locais”, explicaba Xosé González al término de la visita. Las personas interesadas en participar en esta convocatoria tienen el plazo de presentación de solicitudes abierto hasta el próximo 30 de septiembre.
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