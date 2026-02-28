Aprobada la expropiación en San Cibrao de Las

La Xunta de Galicia acaba de aprobar el proyecto de expropiación de los terrenos del Parque Arqueológico de la Cultura de Castrexa. Este proyecto se publicó este viernes en el Diario Oficial de Galicia, donde se recoge la resolución final de este procedimiento iniciado el año pasado, cumpliendo así el compromiso de concluir el expediente en 2026.

Según la resolución, en virtud de este procedimiento, el Gobierno gallego adquirirá las 15 hectáreas propiedad de la Comunidade de Montes por un importe de 241.962,43 euros. Se trata de una superficie incluida en las 20 hectáreas del Parque Arqueológico de la Cultura Castrexa, que incluye el centro de interpretación del Castro de San Cibrao de Las, uno de los yacimientos más importantes de Galicia.

Cabe recordar que el procedimiento publicado este viernes se produce tras el acuerdo firmado el pasado septiembre por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, con el representante de la Mancomunidad de Montes Veciñais en Man Común de Cristimil y A Torre, Modesto Rodríguez, propietarios de los terrenos, para iniciar el procedimiento de expropiación amistosa y la declaración de utilidad pública de estos terrenos.

Bien representativo

El Castro de San Cibrao de Las, situado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ourense, en los términos municipales de San Amaro y Punxín, ya goza del máximo régimen de protección como bien representativo del patrimonio arqueológico de Galicia tras el inicio del procedimiento de declaración del complejo como Bien de Interés Cultural en mayo del año pasado.

Esta declaración se basa en su interés científico y su importancia histórica y arqueológica, siendo uno de los yacimientos más destacados y conocidos de la Comunidad Autónoma, como elemento crucial de la Edad del Hierro. Así, el expediente, aún en trámite, destaca que su integridad se ha conservado de forma excelente, sin que su morfología se haya visto sustancialmente afectada a lo largo de los siglos transcurridos desde su abandono.

Fue precisamente esta singularidad la que llevó a la Xunta de Galicia a elegirlo para crear el Parque Arqueológico de la Cultura Castrexa.