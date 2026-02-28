Las farmacias de Ourense, comprometidas con la mejora de la adherencia terapéutica en pacientes crónicos

Desde el Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense estamos firmemente comprometidos con la mejora continua de la atención sanitaria que reciben las personas, especialmente aquellas que, por su edad o situación clínica, presentan una mayor vulnerabilidad. En este marco se desarrolla el Programa de mejora de la adherencia terapéutica a través de la preparación y entrega de sistemas personalizados de dosificación (SPD), que en Galicia impulsa la Consellería de Sanidade conjuntamente los cuatro Colegios Oficiales de Farmacéuticos (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra).

En nuestra provincia son ya 78 boticas las que participan activamente en esta iniciativa, lo que demuestra el compromiso de la farmacia ourensana con un modelo asistencial más cercano, coordinado y centrado en el paciente. Las boticas que forman parte del programa están habilitadas para ello y cumplen estrictamente con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa sanitaria vigente.

Envejecimiento y polimedicación

El envejecimiento progresivo de la población conlleva un aumento de las enfermedades crónicas y de la polimedicación. Muchas personas mayores toman diez o más medicamentos de forma crónica, lo que incrementa el riesgo de errores, interacciones y problemas relacionados con los medicamentos . A esta situación se suma un problema especialmente relevante: la falta de adherencia terapéutica, que se define como el grado de concordancia entre el comportamiento terapéutico del paciente y las indicaciones consensuadas con el profesional sanitario.

Son 78 boticas las que participan activamente en esta iniciativa, que demuestra el compromiso con un modelo asistencial más cercano

Para ofrecer respuestas desde la oficina de farmacia a esta situación, se desarrolla este servicio profesional farmacéutico asistencial. Tras la dispensación de los medicamentos, en las boticas adheridas al programa nos ocupamos de reacondicionarlos para un período determinado en dispositivos personalizados que organizan la medicación según la pauta prescrita. Los denominados SPD poseen compartimentos organizados por días y tomas.

Condiciones para su financiación pública

Esta prestación está dirigida y financiada para pacientes de 70 años o más, polimedicados (con diez o más medicamentos crónicos), con problemas de adherencia o dificultades para el uso correcto de los medicamentos, y que vivan solos o carezcan de una red de apoyo sociofamiliar adecuada. En todo caso, si un candidato no cumple el criterio de edad, pero presenta una falta de adherencia manifiesta o serias dificultades para el correcto uso de los medicamentos podría incluirse en el programa siempre que cumpla el resto de criterios.

Posteriormente, el farmacéutico de atención primaria y el médico de familia revisan conjuntamente el tratamiento. Una vez validado, el paciente recoge su SPD cada dos semanas en la oficina de farmacia que elija.

Condiciones para pacientes no financiados

Aquellos pacientes que no cumplan los criterios citados para la financiación pública del servicio de SPD, pero deseen igualmente recibirlo podrán hacerlo siempre que ofrezcan su consentimiento y exista visto bueno por parte de su farmacéutico y de su médico.

Con el desarrollo de este programa, los farmacéuticos de atención primaria y comunitarios ourensanos reafirmamos nuestro papel como agentes activos de salud pública.