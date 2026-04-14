Aprobado el primer sector de la A-76, 22 años después

La N-120, principal nudo de conexión de Valdeorras, a la espera de los avances de la A-76

El Ministerio de Transportes aprobó ayer definitivamente el primer tramo de la autovía A-76, entre Villamartín de la Abadía (a 13 kilómetros de Ponferrada) y Requejo (León), con una inversión de 133,5 millones de euros. Se trata de un paso clave para la futura conexión entre Ponferrada y Ourense, aunque llega más de dos décadas después de que el proyecto comenzase a tomar forma.

La iniciativa se remonta a 2004, cuando el Gobierno socialista planteó la conversión de la N-120 en autovía. Desde entonces, la infraestructura ha estado marcada por retrasos, trámites prolongados y anuncios incumplidos. No fue hasta 2018 cuando se inició el expediente de información pública de este primer tramo, que ahora recibe luz verde definitiva tras años de espera.

Tras siete ministros de Fomento y de Transportes, y 22 años de espera, el primer paso para una vía determinante para la parte oriental de la provincia está en marcha. El trazado aprobado tendrá una longitud de 6,24 kilómetros y conectará con la A-6 en dirección Madrid, además de incluir enlaces con la N-VI, Toral de losVados, el polígono industrial del Bierzo y la zona de Requejo. También contempla la construcción de dos viaductos, uno sobre el río Burbia y otro paralelo al del Marco.

El proyecto supone el primer avance tangible en una autovía considerada estratégica para las comunicaciones entre Galicia y Castilla y León. En clave ourensana, la A-76 es vista como una infraestructura fundamental para mejorar la conexión de Valdeorras y favorecer su desarrollo económico.

El siguiente paso será la licitación de las obras, un proceso que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, para luego ser publicado en el BOE.