El primer proyecto de la A-76 echa a andar 20 años después

El inicio de las obras de la autovía A-76, entre Ponferrada y Ourense, podría estar próximo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirmó este viernes la aprobación del proyecto de construcción del primer tramo, entre las localidades leonesas de Villamartín de la Abadía y Requejo. Este mismo organismo anunció un presupuesto estimado en 133,5 millones de euros (IVA incluido).

El comienzo de los trabajos de este tramo continuaría un largo proceso iniciado en 2004 cuando el PSOE incluyó en su programa la conversión de la carretera N-120, actualmente la principal vía de comunicación de Valdeorras, en la A-76. Tras muchas demoras de los sucesivos gobiernos, el denominado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incoaba el expediente de información pública de este tramo en marzo de 2018. Ya en noviembre de 2025, el actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó provisionalmente el proyecto, sometiéndolo al proceso de información pública, trámite previo a la aprobación definitiva. El siguiente paso será iniciar el expediente de licitación, que deberá autorizar el Consejo de Ministros y tendrá que ser anunciado en el BOE. Después de la incertidumbre generada en la comarca por las demoras, ahora la preocupación se centra en la duración de los trámites pendientes.

Explicación

Transportes explicó este viernes que el proyecto sigue contemplando “la conversión en autovía del tramo actual de la N-120, con una longitud de 6,24 kilómetros, como parte de la futura A-76, que unirá Ponferrada y Ourense”. Este nuevo trazado arrancará en la conexión directa con la autovía A-6 en sentido Madrid y la conexión con la N-VI a través de glorietas. Finalizará en el punto kilométrico 434 de la carretera N-120. El proyecto contempla la construcción de tres enlaces principales: entre la A-6 y la N-6, en Villamartín de la Abadía; en Toral de los Vados y el polígono industrial del Bierzo, con un viaducto sobre el río Burbia; y el tercero en Requejo, donde permitirá la conexión con Covas, las canteras y una fábrica de morteros.

“Mejorará la capacidad y la seguridad vial en un corredor estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia”, resaltó el Ministerio de Transportes

Carlos Terán, presidente de la Asociación Empresarial de Valdeorras: "Lo que importa son los tiempos"

Para el colectivo empresarial, el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles “son buenas noticias”. Lo aseguró el presidente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (Aeva), Carlos Terán Búa, quien, no obstante, mostró su preocupación ante la posibilidad de que las demoras en la tramitación continúen. “Lo que más nos importa son los tiempos”, dijo, aludiendo al inicio de los trabajos de construcción. Seguidamente, explicó que “en 2018 se decía que iba a empezar la obra y ya llevamos un retraso de seis años”.

A este respecto, el presidente de los empresarios valdeorreses se preguntó: “¿Cuánto nos queda para que la primera máquina se ponga a trabajar?”, además de insistir en que la “licitación sea lo más rápida posible, pues desde que se licita hasta que empieza pasa tiempo”.

Ya en referencia a la autovía, el empresario valdeorrés aseguró que “necesitamos la A-76. Es una oportunidad y queremos que sea una realidad. Ayudará a que la comarca de Valdeorras tenga ese crecimiento y el futuro que necesita. Para la comarca la autovía es importantísima”, una Valdeorras que también se beneficiará del enlace con la N-536, por donde discurre el tráfico del sector de la pizarra.