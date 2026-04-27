Arde el cajetín de un semáforo y genera "un caos" en Ourense: "Se encendían todos los colores"
PENA TREVINCA
El fuego en un semáforo generó un caos circulatorio en la calle Pena Trevinca esta tarde de lunes en Ourense
Los conductores de Ourense vivieron esta tarde de lunes un suceso excepcional. Alrededor de las 17:00 horas, los semáforos de la calle Pena Trevinca, a la altura del número 48 (esquina con la calle Coruña) funcionaban sin control debido a un fallo eléctrico.
Uno de los cajetines de los semáforos comenzó a arder, según informó el 112, afectando al funcionamiento del aparato. "Se encendieron todos los colores: verde, amarillo y rojo para los coches y verde y rojo para peatones", lo que generó "un caos" circulatorio, según una comerciante de la zona.
La situación necesitó de la actuación de los Bomberos de Ourense y la Policía Local. Después de solucionar el pequeño fuego, que dejó una pequeña humareda visible, fue un agente el que se dispuso a regular el tráfico al no funcionar los semáforos.
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