Arde el cajetín de un semáforo y genera "un caos" en Ourense: "Se encendían todos los colores"

Los conductores de Ourense vivieron esta tarde de lunes un suceso excepcional. Alrededor de las 17:00 horas, los semáforos de la calle Pena Trevinca, a la altura del número 48 (esquina con la calle Coruña) funcionaban sin control debido a un fallo eléctrico.

Uno de los cajetines de los semáforos comenzó a arder, según informó el 112, afectando al funcionamiento del aparato. "Se encendieron todos los colores: verde, amarillo y rojo para los coches y verde y rojo para peatones", lo que generó "un caos" circulatorio, según una comerciante de la zona.

La situación necesitó de la actuación de los Bomberos de Ourense y la Policía Local. Después de solucionar el pequeño fuego, que dejó una pequeña humareda visible, fue un agente el que se dispuso a regular el tráfico al no funcionar los semáforos.