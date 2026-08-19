Arde un coche clásico recién reparado en un incendio forestal en Ourense: "Desapareció en cinco minutos"

Un incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en Canibelos terminó con un coche clásico completamente calcinado, según confirmaron los Bomberos de Ourense. El fuego afectó a una superficie de apenas 0,01 hectáreas y quedó extinguido en poco más de media hora.

El incendio fue declarado a las 17,22 horas y se dio por extinguido a las 17,56 horas. En las labores de extinción participaron dos agentes y dos brigadas, que evitaron que las llamas se propagasen hacia una zona mayor de monte.

El coche quedó completamente calcinado. | Alan Pérez

El propietario del vehículo, Marcos Rodríguez, explicó que se trataba de un coche clásico que había sido recientemente reparado, incluido el depósito de combustible. Según relató, el vehículo podía presentar "alguna ligera pérdida" y había salido a circular precisamente para evitar que permaneciese parado de forma continua.

La pintura quedó totalmente irreconocible. | Alan Pérez

Rodríguez contó que, después de aparcar el coche y regresar a casa, poco después comenzaron a percibir humo y a escuchar explosiones. "Empezó a arder. En cinco minutos estaba ya el coche como se ve en las fotografías", explicó.

El propietario destacó la rapidez de la intervención de los servicios de emergencia. Según su relato, los efectivos llegaron "no tardaron ni cinco o diez minutos" desde que se pusieron en contacto con ellos. Primero actuó un camión de bomberos para sofocar las llamas y posteriormente se empleó maquinaria para refrescar y asegurar la zona de monte y evitar que el fuego continuase avanzando.

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La rápida actuación permitió contener el incendio forestal, pero no pudo evitar la destrucción del vehículo. "El coche nada, el coche desapareció", lamentó Rodríguez. Tras la extinción del fuego, una grúa retiró los restos del automóvil de la vía pública. La superficie afectada por el incendio fue finalmente limitada a 0,01 hectáreas.