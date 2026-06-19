El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras recibe un nuevo premio nacional por el proyecto “Aprendendo a desaprender”

El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras recibió un nuevo reconocimiento nacional por el proyecto “Aprendendo a desaprender”, una iniciativa que integra la experiencia de los pacientes y de las asociaciones en la formación de los profesionales sanitarios. El galardón fue entregado en Madrid por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) a Esther Pérez, supervisora de Formación, y Belén Piñeiro, jefa del Servicio de Atención al Paciente y Humanización. Se trata de la quienta edición de estos premios con gran éxito oureno, ya que suma ya su segunda insignia.

El proyecto recibió el premio en la categoría de Planificación por su apuesta por incorporar la visión de los pacientes en el diseño, desarrollo y evaluación de las estrategias formativas. La iniciativa ya forma parte de la programación de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense y de la formación de los enfermeros internos residentes, con el objetivo de extenderse progresivamente al conjunto de profesionales sanitarios.

“Aprendendo a desaprender” parte de la idea de que la atención sanitaria no debe sustentarse únicamente en conocimientos técnicos y científicos, sino también en la experiencia de quienes conviven con la enfermedad y utilizan los servicios sanitarios. De este modo, fomenta una asistencia más cercana, participativa y centrada en las personas.

Este reconocimiento llega apenas unas semanas después de que el proyecto obtuviera también el primer premio en las IV Jornadas de Humanización de la Asistencia Sanitaria del Sergas.