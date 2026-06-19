Nueva concentración frente al CHUO por la huelga de médicos

Este viernes a las 11,00 horas se celebrará una nueva manifestación frente al CHUO por la huelga nacional de médicos que se inició en diciembre contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central y que sigue en vigor alternando momentos de actividad y pausa, provocando ya la suspensión de cerca de 20.000 actuaciones médicas en el área sanitaria de Ourense.

En esta ocasión, la huelga permaneció convocada desde el lunes y se detendrá el viernes. “Tendremos una especie de parón en el verano, pero a finales de septiembre si esto no se arregla, posiblemente convoquemos huelga indefinida”, afirmó Manuel Rodríguez, presidente del sindicato O’Mega, que aseguró que hasta el momento no hay ningún acercamiento de posturas con el Ministerio de Sanidad: “No dan ninguna salida”.

Rodríguez admitió que, en contraposición, durante este período sí se llegaron a acuerdos con la Xunta de Galicia “que se empezarán a ver desde verano”. Van especialmente dirigidos a dejar una agenda clara para médicos de Atención Primaria, con un máximo de 30 pacientes para médicos de familia, 25 para pediatras y 17 para odontólogos.