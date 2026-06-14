¿Sabe usted que arece que los constructores de Ourense están hartos de las cigüeñas? ¿Que para evitar que descansen en sus grúas, acuden a cualquier remedio? ¿Que, tras haberlas visto un par de veces posadas en su maquinaria, han optado por bloquearles el elevado remanso? ¿Que la socorrida red naranja impedirá que estas aniden como lo hacen ya en otras grúas a lo largo de la provincia?

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