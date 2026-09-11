As Camelias despierta entre policías, detenidos y una bicicleta de alta gama recuperada

La inseguridad sigue afectando al barrio de As Camelias, como consecuencia de la compraventa de droga que señalan los vecinos en un bajo situado en la praza da Cantiga. Según los testigos, la presencia de drogodependientes y de conflictividad en la zona se incrementa exponencialmente “desde las ocho de la tarde hasta las cuatro o cinco de la madrugada”.

Tras registrarse actos violentos como peleas, incendios provocados de contenedores o múltiples robos de bolsos, mochilas, móviles o incluso coches (tanto de su interior como incluso sustracciones) ayer los residentes de la zona se despertaron alertados por una muy elevada presencia policial (tanto efectivos municipales como nacionales).

Los testigos visualizaron como los agentes intervinieron del bajo una bicicleta “de muy alta gama, parecía muy cara”, que según los vecinos hasta tenía un localizador: “Justamente la bicicleta tenía un GPS o algo, por eso la pillaron, vinieron directos”, señaló un vecino. Posteriormente se llevaron detenidos de la zona a varios individuos.

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Así a todo, los afectados de As Camelias indican que en los últimos días se nota un bajón de movimiento de politoxicómanos en la zona, condicionado por una mayor presencia policial. “Parece que cortaron algo el grifo esperando a que el tema mediático pare un poco y sabiendo que la policía les anda detrás”, exclaman desde la zona.

Acción ciudadana

Las personas jóvenes de la zona están tomando acción, reclamando más medios de seguridad. Uno de ellos presentó recientemente un escrito a la Subdelegación del Gobierno y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) para reclamar que aumenten los efectivos policiales y que acudan “en grupo”, ya que segun su visión: “Esto es una ratonera, ya solo hay dos accesos con vehículo y si no se bajan es muy complicado que lleguen a ejecutar algo”. En la zona hay múltiples callejuelas por donde escapan antes sin posibilidad de ser pillados.