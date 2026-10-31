La asamblea de los abogados de Ourense no alivia la tensión interna

La asamblea celebrada el jueves en el Colexio da Avogacía (ICA) no sirvió para rebajar la tensión existente entre la actual Junta de Gobierno y un grupo de letrados críticos con la gestión. Las conclusiones que sacó cada una de las partes sobre lo sucedido fueron muy distintas, como dice el refrán: “Cada quien cuenta cómo le va en la feria”.

La actual Junta de Gobierno celebró que los colegiados presentes, más de un centenar, avalaron su gestión. Al respecto, apuntó a que todos los puntos planteados por el sector crítico fueron rechazados por una amplia mayoría. “No tenemos nada que ocultar. Hemos explicado cada punto con documentos y los colegiados y las colegiadas han decidido con su voto. Agradecemos el respaldo y asumimos también la responsabilidad de seguir mejorando”, aseguró la decana, Marta Gómez.

Una de las cuestiones más complejas del orden del día era la gestión económica y de personal. Fuentes internas apuntan a que las decisiones tomadas en este ámbito han generado un ahorro estructural anual de más de 145.000 euros. Además, señalan que la decisión de contratar a una abogada de Cataluña para llevar las demandas presentadas por trabajadores del ICA se tomó con el fin de garantizar la neutralidad.

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Por otra parte, la Junta justificó el traslado de personal al Palacio de Justicia en motivos de seguridad, concretamente para evitar agresiones al personal del colegio.

“La Junta de Gobierno agradece a los colegiados y a las colegiadas que participaron en el debate con respeto. Durante la sesión hubo momentos de tensión, con interrupciones reiteradas al turno de palabra, y un grupo de en torno a veinte asistentes abandonó la sala antes de que se iniciaran las votaciones del orden del día”, señala la entidad colegial a través de un comunicado.

Sector crítico

Por su parte, una de las voces del sector crítico asegura que abandonaron la asamblea porque la decana no permitió el intercambio de posturas, interrumpiendo constantemente hasta el punto de impedir explicaciones. “Ha de mostrar el respeto hacia una asamblea y sus colegiados y colegiadas aunque no comparta lo que estos digan”, señala.

Por ello, los críticos se muestran indignados con el desarrollo de la reunión. “El Colegio no pertenece a quienes ocupan temporalmente sus órganos de gobierno: pertenece a todos y todas quienes lo integran, y el impedimento a participar y ser escuchado ha sido una actuación sin precedentes en la historia del Colexio da Avogacía de Ourense”, aseguran.