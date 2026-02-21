El Colexio da Avogacía de Ourense acude a un juicio laboral sin abogada

Con procuradora y sin abogada. Así acudió este viernes el Colexio da Avogacía de Ourense a la vista celebrada en el Social 2 para resolver sobre la sanción impuesta a una trabajadora -la Justicia ya anuló otra-, que conllevaba 16 días sin empleo y sueldo. “Es increíble que un colegio de abogados no envíe a un abogado”, afirmó tajantemente Wilson Jones, abogado de la empleada.

La vista se aplazó para resolver el recurso de reposición presentado ayer por la procuradora del ICA en el que señala que el tema ya no es objeto de juicio al desistir la Junta de Gobierno de aplicar la sanción. Se opuso a esta petición el letrado de la trabajadora, argumentando que un desestimiento no significa la anulación de la sanción, que es lo que él reclama en su demanda.

“No comprende esta juzgadora porque ayer se presentó un escrito y sí que comparece correctamente la procuradora, pero desconoce porque no comparece la letrada del Colexio da Avogacía a sabiendas de que ese escrito fue presentado ayer y podría no haber dado tiempo a subirlo”, señaló la jueza.La magistrada tomó la decisión de suspender el juicio para resolver la cuestión planteada por el ICA.