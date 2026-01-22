El asesor jurídico del Concello de Ourense, citado a declarar

Javier García Gago, en la foto arriba a la derecha, durante las negociaciones entre PSOE -partido del que formaba parte de su ejecutiva provincial- y PP en mayo de 2019.

El Juzgado de Instrucción número 1 ha citado a declarar en calidad de testigo a Javier García Gago, jefe de la asesoría jurídica del Concello de Ourense. La comparecencia está fijada para el próximo 13 de febrero de 2026, viernes de Entroido y fecha en la que también deberá acudir el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, aunque este último lo hará en calidad de investigado.

Estas diligencias penales parten de la querella presentada por el exconcejal de Democracia Orensana Telmo Ucha, que acusa al regidor de un presunto delito de apropiación indebida e incumplimiento de la ley de incompatibilidades. La gravedad del caso radica en que no se investiga un mero error administrativo, sino la presunta comisión de un delito penal al cobrar un sueldo público incompatible con sus actividades empresariales.

La acusación sostiene que Jácome habría seguido dirigiendo sus negocios privados -vinculados al sector audiovisual- mientras percibía la dedicación exclusiva del Concello, lo que supondría una apropiación ilícita de fondos públicos.

Cabe recordar que la figura de García Gago no está exenta de polémica, ya que el funcionario también tuvo que enfrentarse a denuncias en vía administrativa por presuntas irregularidades en su propia compatibilidad laboral con la Universidad de Vigo.