Los asfaltados colapsan el centro de Ourense

El centro de Ourense se ha convertido en una auténtica trampa de asfalto y desinformación. Lo que sobre el papel del Concello figuraba este lunes como un plan coordinado de reorganización del tráfico, en la calle se tradujo en un colapso circulatorio y peatonal, agravado por una preocupante falta de previsión, hasta el mediodía. Al estrangulamiento que ya sufre desde hace días parte del centro con el corte del cruce de Bedoya, Santo Domingo y el Parque de San Lázaro, se sumaron el lunes las obras en el eje de Curros Enríquez, Concejo y Xoán XXIII.

Obras de infraestructura en el eje de Curros Enríquez, Concejo y Xoán XXIII.

A pie de obra, la indignación de los vecinos fue la nota dominante ante lo que muchos tachaban de pura improvisación. Los operarios comenzaron a verter el aglomerado en caliente sin que el gobierno local se dignara a avisar en los vados, dejando decenas de vehículos secuestrados en sus propios garajes sin dar a los residentes la oportunidad de sacarlos a tiempo. “Señora, o sale ya o se queda esperando unas horas, porque es lo que hay”, espetaba un operario a una ciudadana indignada con la situación a primera hora.

La odisea no fue menor para los viandantes. Ante la clamorosa ausencia de pasos de cebra provisionales debidamente señalizados, se vivieron escenas de riesgo, con personas mayores viéndose obligadas a cruzar a las bravas entre la maquinaria pesada y el chapapote, en la esquina entre Concejo y Xoán XXIII. A lo largo de la mañana, algunos taxistas reculaban marcha, quedando la parada de taxis de San Lázaro aislada entre obras.

Obras ya en marcha el cruce de Bedoya, Santo Domingo y el Parque de San Lázaro. | Lucía Otero

Frente a este caos y la evidente falta de comunicación con el ciudadano, el Concello despachaba a mediodía un comunicado anunciando que las obras de la calle Xoán XXIII previsiblemente rematarían ya este lunes. Sin embargo, desde hoy martes el frente de obra se traslada a la calle Pena Trevinca, que pasará a ser de sentido único descendente, obligando a desviar el tráfico de subida por Serra de Queixa, una actuación para la que ya hoy se empezaron a eliminar plazas de aparcamiento.

Los cortes continúan

El asedio continuará sin descanso a mediados de semana. El miércoles, los trabajos forzarán el corte de tráfico en sentido salida en un tramo de la calle Vicente Risco, en A Ponte, obligando a desviar a todos los vehículos procedentes de la Ponte Nova a través de la avenida de Marín, en una maniobra de la que solo se librarán los autobuses urbanos. Para rematar, el jueves será la calle Emilia Pardo Bazán la que quede totalmente cerrada a la circulación.