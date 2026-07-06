Una batería de obras cercará el centro urbano de Ourense

La movilidad en el centro de Ourense afronta una nueva complicación a partir de este lunes 6 de julio. El Concello ejecutará obras de infraestructura en el eje de Curros Enríquez, Concejo y Xoán XXIII, una intervención de responsabilidad municipal que añadirá más presión circulatoria a una ciudad que va a sufrir una batería de obras que mantendrá cortado buena parte del centro de la ciudad durante toda la época estival.

Obras de infraestructura en el eje de Curros Enríquez, Concejo y Xoán XXIII.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases consecutivas durante las jornadas del lunes y el martes. En la primera, el tramo de Xoán XXIII tras la Subdelegación del Gobierno tendrá provisionalmente doble sentido, los vehículos procedentes de la calle Concejo se desviarán obligatoriamente a la derecha y la parada de autobús del Parque de San Lázaro se trasladará a Curros Enríquez. En la segunda fase, se cerrará por completo el paso desde Xoán XXIII hacia la avenida da Habana. Este corte afectará directamente a doce líneas de autobuses urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 16), que cambiarán sus itinerarios.

La verdadera relevancia de este corte radica en que no es una acción aislada. La ciudad va a sufrir una batería de obras que mantendrá cortado el centro de la ciudad durante buena parte del verano. De hecho, estas restricciones se solapan con el bloqueo de la intersección de Bedoya, Santo Domingo y San Lázaro, cerrado el 1 de julio por un periodo estimado de dos meses. El plan continuará progresivamente con los reasfaltados de la calle Pena Trevinca y la Avenida de Portugal, consolidando un escenario de severas complicaciones para los conductores ourensanos en los próximos meses.