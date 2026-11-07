La asociación diabética Auria llevará controles de glucosa a Ourense

La Asociación Diabética Auria celebrará durante este mes varias actividades en la ciudad para concienciar sobre la enfermedad, fomentar su prevención y promover el diagnóstico precoz. La programación también busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y divulgar hábitos saludables que contribuyan a retrasar su aparición. La entidad destaca la importancia de la colaboración entre administraciones, profesionales sanitarios y asociaciones para avanzar en estos objetivos.

Las actividades comenzarán el 13 de noviembre con mesas informativas y mediciones de glucosa realizadas por profesionales de enfermería en el CHUO. Al día siguiente, coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, la asociación instalará carpas en la calle del Paseo, donde también se ofrecerán controles de tensión arterial y mediciones biométricas. Esa noche, los principales monumentos de Ourense se iluminarán de azul, el color que simboliza la lucha contra esta enfermedad.

El 20 de noviembre, a las 18,00 horas, el Liceo acogerá una conferencia sobre nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes tipo 1, impartida por la enfermera Ana Gómez Perea. Finalmente, el día 28, la asociación participará en el congreso de la Federación Gallega de Diabetes, en Ferrol.