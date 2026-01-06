Vídeo | Los Reyes Magos visitan en grúa a los pacientes del Hospital de Ourense

Los pacientes recibieron una visita muy especial a través de su ventana: la de los Reyes Magos

Tras la noche más mágica del año, todos los vecinos de Ourense despertaron este lunes con sus regalos de Reyes, pero algunos recibieron una sorpresa muy especial entrada ya la mañana. Los pacientes ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) vivieron una visita inesperada que llenó de ilusión las habitaciones del centro.

Los Reyes Magos hicieron su última parada en la ciudad en el hospital, donde, con la colaboración de los Bomberos de Ourense, se elevaron en una grúa para saludar a los pacientes a través de las ventanas, especialmente a aquellos que pasaron la noche de Reyes ingresados. Además, visitaron desde dentro a los niños y niñas ingresados, así como a loas mmadre de la planta de Obstetricia.

El gesto provocó sonrisas, ilusión y muchas fotos entre pacientes, familiares y personal sanitario. Aunque no hubo regalos envueltos ni colocados bajo el árbol, la visita se convirtió en un obsequio que, especialmente los más pequeños, será difícil que olviden.