La Asociación Mirada Mulleres +60 premia el talento sénior

La Asociación “Mirada Mulleres +60” surgió en 2023 con unos objetivos claros, trabajar por el bienestar de las mujeres mayores de 60 años, defender sus intereses y promocionar un envejecimiento activo. A este fin, el Liceo de Ourense acogió un acto organizado por la entidad en el que se premió la vida de cinco personas que demuestran, en palabras de la presidenta de la asociación, María Antonia Rilo, que “la edad no es un límite”.

Los galardonados fueron: Jorge Bermello, Maribel Outeiriño, Javier Casares, Paz Gómez del Valle y María Generosa “Marita” Souto, investigadora clave en la historia del termalismo ourensano. “Marita” falleció en abril de este mismo año, por lo que este galardón se entrega a título póstumo para honrar toda una carrera dedicada a la defensa de un recurso natural tan importante en la provincia. “Entregar estos galardones significa mucho para nosotros, porque nos permite reconocer públicamente la enorme importancia que tienen las personas mayores en nuestra sociedad, porque aportan experiencia”, recalcó Rilo antes del inicio de la gala.

La presidenta de la asociación incidió en uno de los mayores retos a los que las mujeres de la tercera edad se deben enfrentar. La paulatina exclusión del mercado laboral, al ser consideradas anticuadas e incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. “Mirada Mulleres +60” lleva años luchando contra este prejuicio. “La experiencia no es contraria a la innovación, este acto no es para enfrentarnos a los jóvenes, sino para poner en valor todo lo que los mayores podemos aportar”, explicó Rilo.

El evento acogió también una conferencia impartida por Ana Pastor Julian, titulada “El valor de la experiencia”. Pastor destacó la importancia de luchar contra el edadismo en un mundo que demanda cada vez más la maestría que aporta una larga carrera vital y laboral.

"Marita" Souto | La Región

“Marita” Souto era y es un referente en termalismo científico. falleció en abril a los 92 años.

Bermello recibiendo el galardón | J.Paz

65 años de carrera laboral como empresario de éxito. Jorge Bermello es el fundador de la conocida marca ourensana, Bermello electrodomésticos. A sus 90 años, el empresario sigue buscando fuentes de inovación para el negocio.

Maribel Outeiriño recibiendo el premio | J.Paz

Maribel Outeiriño es una de las primeras voces femeninas de la prensa ourensana, iniciando su carrera hace más de 50 años. La escritora continua ejerciendo su magnifica labor periodística a sus 80 años, colaborando asiduamente en este mismo diario.

Paz Gómez del Valle con María Antonia Rilo | J.Paz

Desde 2021 Paz Gómez defiende los derechos sanitarios de las personas que padecen diabetes.

Javier Casares recibiendo el galardón | J.Paz