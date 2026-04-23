Asociaciones en Ourense asesoran en la regularización y alertan de estafas

Asociaciones de inmigrantes en Ourense están desempeñando un papel clave en el proceso de regularización extraordinaria, ofreciendo asesoramiento gratuito y acompañamiento a los solicitantes para evitar errores, fraudes y desinformación en la tramitación de sus expedientes.

José Félix González, coordinador de la oficina técnica de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega) en Ourense, lidera la orientación ante el proceso de regularización extraordinaria que se lleva a cabo en España. Con una afluencia diaria de hasta 20 personas, la organización ofrece asesoría gratuita para clasificar a los solicitantes entre beneficiarios de protección internacional y personas en situación irregular.

Hay que parar a las personas que opinan en redes sociales, solo confunden — José Félix González - Federación Venezolana de Galicia

Acerca de la desinformación González señala: “Hay que parar un poco con el tema de las redes el sociales y de personas opinando, porque lo que hacen es confundir un poco más. Es necesario que la persona que haya leído el BOE sepa interpretarlo y entienda lo que dice en todos sus ordinales, para poder explicarle a los solicitantes qué es lo que debe hacer”.

Fevega asiste en la revisión de pasaportes, antecedentes apostillados e informes de vulnerabilidad, apoyando a quienes no pueden costear abogados privados.

Dayana Rolong Serrano preside en Ourense la Asociación “Colombia Unida” enfocada en guiar a sus compatriotas durante el proceso de regularización. Su trabajo principal consiste en “brindar asesoría y capacitación para que las personas gestionen sus trámites de forma autónoma. Queremos evitar que sean víctimas de estafas o cobros excesivos por citas y documentos”.

Queremos evitar que sean víctimas de estafas o cobros excesivos por citas

En un contexto de alta demanda, su asociación ya ha orientado a más de 500 personas en pocos días. Dayana resalta que “el proceso es sencillo y por ello deseamos que los interesados no gasten dinero en procesos que ellos mismos pueden hacer”.

Rolong coordina además, con voluntarios en grupos de trabajo de esta asociación, testimonios para visibilizar los beneficios de esta regularización.