Aspanas Ourense: la capacidad sin límites de la creación y el trabajo útil

En las instalaciones de Aspanas en Velle, Ourense, la utilidad del trabajo y la ternura de sus hacedores se dan la mano. Con 101 usuarios, quienes desarrollan diferentes actividades laborales, el complejo ha consolidado un sistema de atención de servicios de centro de día, ocupacional y residencial.

Sobre el funcionamiento de la entidad, que, además, fue visitada ayer por Jorge Bermello y Marcos Vila, gerente de Ponte Vella, Belén González, su coordinadora, explica: “Abarcamos desde jóvenes de 18 años hasta mayores de 70 años, divididos en 28 plazas de internado de lunes a viernes, 36 residentes permanentes y el resto como centro de día”.

Jorge Bermello en el salón de lavandería | Miguel Ángel

Retratos y talleres

Mientras se avanza por los pasillos de Aspanas puede indentificarse a lo largo de cada pared retratos de quienes, dueños de una paciencia poco usual, están distribuidos en siete talleres donde realizan trabajos de reciclaje creativo, lavandería, serigrafía y sublimación, artes plásticas, jabones y velas, cocina, elaboración de piñatas y lavado de coches. Este último por el precio de 12 euros, es utilizado por el personal docente y administrativo de Aspanas y el contiguo Centro de Educación Especial Miño.

Marimar, Ángeles, Marta y Mónica en el taller de lavandería. | Miguel Ángel

Acerca del trabajo manual que se realiza en los talleres, explica González: “Cada uno es guiado por un monitor; por ejemplo, en el de reciclaje creativo se confeccionan llaveros, marcapáginas y pendientes. Mientras en el de serigrafía se personalizan camisetas, chándales, gorras, tazas, chupitos y cantimploras para empresas y clubes deportivos. En el taller de lavandería se encargan de la ropa y sábanas de los residentes y de colaborar con el Albergue de Transeúntes mediante un convenio con la administración municipal”.

El inmueble contó además con financiación reciente de la Xunta de 830.163,62 euros para obras de renovación y gracias a este apoyo pudo reemplazarse el tejado, antes afectado por filtraciones. Fue instalado un nuevo ascensor y se levantó una cubierta a la pista deportiva, que ahora permite el desarrollo de otras actividades que “antes eran imposibles que los chicos realizaran en invierno o verano”, asegura Javier Rodríguez, presidente de la junta directiva.

Diseñado como un espacio donde lo lúdico siempre tenga protagonismo, en Aspanas la utilidad no entiende de limitaciones.