Historia en 4 tiempos | Inauguración de los nuevos locales de Aspanas

Momento de la inauguración de los nuevos locales de Aspanas.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Los titulares de La Región del 20 de mayo de 1976 | La Región

Inauguración de los nuevos locales de Aspanas

Momento de la inauguración de los nuevos locales de Aspanas.

Se ha celebrado el acto de inauguración de los nuevos locales del Centro de Educación Especial de Aspanas, Asociación Protectora de Niños Subnormales, sitos en el número 127 de la avenida de Portugal.

Estuvo presente en el acto doña Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa, presidenta de la Fundación Barrié de la Maza, directamente implicada en la atención y ayuda a estas instituciones dedicadas al cuidado de los subnormales.

Con el gobernador civil, señor Llobell Muedra, estuvieron también presentes el presidente de la Diputación, señor Ferrer Garrido; alcalde de la ciudad, señor Riestra Paris; inspectora jefe de EGB, señora Jorreto, y presidente de la Asociación, doña Marina Pena Blanco.

El asesor religioso de Aspanas y párroco de Ribadavia, don Benito Hermida, ofició la ceremonia de bendición de los nuevos locales, con emotivo discurso a cargo de la presidenta de la Asociación.

A continuación de entregaron los premios del concurso literario de Aspanas a los niños María Francisca González y Nacho Antón, en medio de grandes aplausos.

Cerró el acto el gobernador civil, que destacó la importante labor llevada a cabo por la Asociación.

Finalmente fue servido un vino español, mientras el Ballet Folklórico Orensano ofreció una estupenda actuación de danzas gallegas en la explanada exterior del centro.

(1976)

1.100 testigos de Jehová en el Coliseo Xesteira

Reunión de testigos de Jehová.

Yo pasaba por delante del Coliseo Xesteira y no sabía que se celebraba allí un acto público, con muchas caras desconocidas. Me informó don Francisco Vidaña, superintendente de una de las Congregaciones de Testigos de Jehová de Vigo.

-¿Qué se va a hacer aquí? -le pregunté.

-Una asamblea de circuito, cuyo motivo es la contribución bíblica para miembros de los Testigos de Jehová.

-¿Cuántas personas asistirán?

-De mil a mil cien, procedentes de las provincias de Pontevedra, Orense y Lugo.

-¿Es la primera vez que se hace esto aquí?

-Es la segunda o tercera, en tres años.

-¿Puede decirse que los Testigos de Jehová progresan en Galicia?

-La confesión está creciendo extraordinariamente, pues hasta hace tres años no había en Galicia más que un pequeño núcleo, y ahora estamos en todas las provincias.

-¿Cuántos son en España?

-Hoy seremos 32.000 publicadores del Reino, la mayor parte en Barcelona y Madrid. En Orense habrá unos 80 y en Vigo tres congregaciones de 90 miembros cada una.

-¿Son contrarios a las donaciones de sangre?

-Por supuesto, porque es una prohibición de la Biblia. Si vemos mal el recibirla, también veremos mal el darla.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

La COSA celebró san Isidro Labrador

Un momento de la celebración de san Isidro Labrador en Orense.

La Cámara Oficial Sindical Agraria celebró la festividad de san Isidro Labrador. El único acto de esta jornada fue una misa en la iglesia conventual de los franciscanos, oficiada por el asesor eclesiástico de Sindicatos, don Emilio Duro Peña.

Asistieron a este acto religioso el delegado provincial de Agricultura, don José Manuel López Seco; el presidente en funciones de la COSA, don Eulogio Gómez Franqueira, y el secretario sindical provincial, don Antonio Rey Lage. Estaban, además, diversos jefes de departamento y servicios de las delegaciones de Agricultura y de la Organización Sindical.

Después de la lectura del Evangelio, fueron bendecidos los frutos que presentaron afiliadas a la Sección Femenina vestidas con el traje regional, y a continuación leyó la ofrenda al santo el señor Gómez Franqueira.

En la homilía, don Emilio Duro Peña dedicó unas palabras al presidente de la COSA, señor Contreras Brotóns, ausente del acto a causa de una delicadísima operación quirúrgica, y pidió que se ofreciesen las oraciones para su pronto restablecimiento.

(1976)

20 de mayo de 1926 - Función benéfica en Orense

Nueva relación de donantes para la Comisión de Festejos del Corpus: Modesto García, Francisco Camba, Luis González, Bernardina Valeiras, Indalecio Freire, Feliciano Fernández, María Núñez, Juan Gil, Severino Fernández, Antonio Casanova, Ramón Doallo, Narciso Meijueiro, Manuel Rodríguez, Eladio Salgado, Agustín López, Juan González, Andrés Pérez, Serafín Fernández, Indalecio Fernández, Perfecto Calviño, Hijos de Vicente Vázquez, Arturo Vázquez, comisario Guerra, Felipe Feijóo, Hijos de Simeón García y Compañía, Almacenes de Santa Eufemia, Los Chicos e Hijos de Fernando Olmedo y Compañía.

-El presidente de la Diputación provincial de Orense, don Celso Casar, marchó a Madrid con el fin de asistir al Concurso Nacional de Ganados, al cual la provincia de Orense concurre con un importante lote. Durante su ausencia queda encargado del despacho de la Diputación el diputado señor Ginzo Soto.

-Se celebró en Orense el festival pro Casa del Pueblo, con destacadas actuaciones del Orfeón Unión Orensana, el coro gallego Os Enxebres y la rondalla La Troya, todos ellos muy aplaudidos.

20 de mayo de 1951 - Familia numerosa y pasaportes

Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Acevedo del Río: Domingo Álvarez Martínez; Arnoya: Rosendo Campo Pereira; Baños de Molgas: Francisco Nieto Feijóo y Ángel Nóvoa Nóvoa; Carballino: José Blanco Campos y Jaime Enríquez Parrondo; Castrelo de Miño: Silvino Figueiredo Pérez; Coles: Antonio Pérez Doforno; Cualedro: Gilberto Meijide López; Laza: Luis Aguiar Besteiro; Maceda: Manuel Aldemira Cardero; La Merca: Crescencio González Álvarez; Nogueira: Ramón Cachaldora Blanco y Vicente Rico Muruais; Orense: Concepción Muñiz Guerra, Mercedes Sacaz Pérez y Emilio Villanueva Soto; Ribadavia: Antonio Amaro Amaro y Alfonso Vázquez González; San Amaro: María Barroso Soto y José Gallina Pérez; Verea: José Casal Losada; Villamartín: Agustín Rodríguez Anta.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José González Fernández, Isolina Rodríguez Crespo, Cecilia Bouzas Barreiro, José García Cid, Rosario Rodríguez Miguel e hijos menores, Julio Modroño Rodríguez y Pilar Modroño Rodríguez.

20 de mayo de 1976 - Se va la directiva del Ateneo de Orense

Titulares de La Región del 20 de mayo de 1976

Nacieron en Orense: Miguel Calvo Cid, Josefa Martínez Gómez, Mónica Cheda Justo, Ana Rodríguez López, José Ferreira Antúnez, Marcos Vázquez Ramiro, Marcos Vázquez Malvido, Begoña López Gómez, Araceli Davite González, Ruth Salgado Sánchez y Marcos Álvarez Miguélez. Se casaron: José García Rey y Piedad Rodríguez Salgado, José Prado Gómez y Matilde Castaño Pérez, José Gómez Vivas y Rosa Pérez Suárez, Florentino Rodríguez Adán y Nieves Vidal Rúa.

-(1) Se inauguran los nuevos locales de Aspanas en la avenida de Portugal, con presencia de la condesa de Fenosa.

-(2) Los Testigos de Jehová reúnen a 1.100 personas procedentes de toda Galicia en el Coliseo Xesteira de Orense.

-(3) La Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) celebró la festividad de san Isidro Labrador.

-La directiva del Ateneo de Orense, que encabeza el doctor Cabaleiro Goás, deja sus puestos al convocarse elecciones en la entidad el próximo mes de junio.

20 de mayo de 2001 - Los robos remiten en Valdeorras

Los titulares de La Región del 20 de mayo de 2001

La oleada de robos que asoló Valdeorras, sobre todo a cargo de una banda que se dedicaba a robar en las canteras de pizarra aunque también en comercios, coches y viviendas, se traslada hasta el Bierzo gracias a la presión policial desplegada por la Subdelegación del Gobierno, con 14 detenciones realizadas en lo que va de año que han reducido drásticamente los delitos.

-La ONG ourensana Cimo, dedicada a la inserción social y la lucha contra el desempleo, lanza la mayor bolsa de trabajo española a través de Internet, ofreciendo más de diez mil ofertas de empleo para todo el Estado en su página web.

-La atleta del Pabellón Lorena Luaces bate los récords gallegos juvenil y junior en la Copa de Europa de marcha que se disputa en Dudince (Eslovaquia), el debut como internacional de la marchadora ourensana.

-El español Jesús García Bragado revalida su título de campeón en los 50 kilómetros marcha en la Copa de Europa que se disputa en Dudince.