El Concello de Ourense tendrá que realizar una nueva evaluación económica de las ofertas presentadas para demoler el Centro de Interpretación de Parques Naturales situado en Eirasvedras, cuyo derribo es necesario tanto para las obras de la variante Norte por carretera como para el establecimiento del bulevar termal y garantizar el acceso al área de Outariz.

A principios de noviembre, la Mesa de Contratación confirmó el rechazo de tres licitadoras tras presentarse un informe del Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria que recomendaba la exclusión de Excavaciones J. Carreira SL, Construcciones Excavaciones Erri-Berri SL y Graniorega SL. Este trámite volverá a retrasar la adjudicación de las obras, lo que hace peligrar una subvención de 650.000 euros, pues las bases fijan que la parcela debe quedar limpia y convertida en un bosque de especies autóctonas antes del 31 de mayo de 2027.

El derribo es necesario tanto para las obras de la variante Norte por carretera como para el establecimiento del bulevar termal

En abril del presente año existía un margen de trece meses tras tardar la administración Jácome más de cien días en habilitar crédito. Reevaluar las ofertas en noviembre reduce el tiempo para ejecutar el derribo, retirar los escombros y recuperar el terreno en plazo. La exclusión responde a la falta de justificación de varios conceptos y, en un caso, no haber presentado documentación.