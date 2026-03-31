ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido en un atropello en la avenida Luis Espada de Verín
ACCIDENTE DE TRÁFICO
A las 16:29 horas de la tarde de este martes, 31 de marzo, se informaba de un herido en un atropello en la avenida Luis Espada, en Verín. Hasta el punto se desplazó Urxencias Sanitarias y Policía Local.
Una mujer ha sido atropellada este lunes, 30 de marzo, en el punto kilométrico 252 de la N-525 a su paso por Tamallancos, en el Concello de Vilamarín. La mujer se encuentra herida y, según el testigo que llamó al 112, se habría desplazado varios metros debido al impacto contra el vehículo, que ocurrió en torno a las 7:52 horas de la mañana.
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