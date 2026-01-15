Atropellan a una menor cuando se disponía a entrar a clase en el Otero Pedrayo en Ourense: "Cruzou onde non debía"

Una menor de edad fue atropellada frente al Otero Pedrayo, en Ourense, cuando cruzaba la calle para entrar al centro educativo. Una testigo asegura que cambió de acera en un tramo sin paso de peatones.

La Región
Publicado: 15 ene 2026 - 10:50 Actualizado: 15 ene 2026 - 10:58
Fachada del instituto Otero Pedrayo, en Ourense

Una joven sufrió un atropello este jueves en la ciudad de Ourense. El suceso tuvo lugar alrededor de las 8:20 horas de la mañana, cuando la mujer, menor de edad, se disponía a entrar a clases en el Instituto Otero Pedrayo.

Sucedió precisamente en la calle Padre Feijóo. Una testigo asegura que "debeu escoitar o timbre do centro e cruzou onde non debía", aseverando que cambió de acera sin haber paso de peatones frente a una cafetería, donde se hallaba previamente.

La joven sufrió magulladuras en un pie, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria por parte de Urxencias Sanitarias 061. También acudió la Policía Local.

La entrada al IES Otero Pedrayo no tiene un paso de peatones directo, sino que estos se encuentran a los bordes de la manzana.

El paso de peatones, varios metros antes de la entrada al instituto

