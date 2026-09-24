La Audiencia Nacional mantiene la retirada de la subvención de Transportes

El Concello de Ourense puede perder definitivamente una nueva subvención, en este caso relacionada con el transporte público. La Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón al ministerio de Transportes en su decisión de dejar a la ciudad sin una línea de apoyo al transporte colectivo, argumentando que se incumplieron los requisitos exigidos, pues la administración local “non estaba ó corrente coas sus obrigacións coa Seguridad Social a data final do prazo de presentación de solicitudes”, según consta en la relación de asuntos que la junta de Gobierno local tendrá sobre la mesa durante el presente jueves.

Además del rechazo, la Audiencia Nacional impone al Concello unas costas de hasta 3.000 euros

Contra esta decisión cabe la posibilidad de interponer recurso, cosa que la abogacía consistorial recomienda hacer mediante un recurso de casación. La batalla legal por estos fondos se remonta a 2022, y ya el pasado 31 de julio había recibido una primera respuesta negativa. Además del rechazo, la Audiencia Nacional impone al Concello unas costas de hasta 3.000 euros.

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También del ámbito judicial, la Sala del Contencioso Administrativo de Ourense ha dado la razó a las reclamaciones de la empresa Novavial, y ordenado al Concello al pago de casi 7.000 euros en concepto de intereses por el retraso en el pago de una obra que data de marzo de 2023, como consecuencia del retraso en el pago de una factura superior a los 35.000 euros.

Nueva planta de reciclado de plásticos

La reunión semanal de la Junta de Gobierno dará licencia de obras a la empresa Conductores Eléctricos Revi, quien prevé levantar en el parque empresarial de Quintela una planta de reciclado de plásticos en la que prevé invertir más de 1,15 millones de euros. El proyecto cuenta con “os informes favorables da técnica municipal e o informe xurídico”. La empresa deberá ahora comenzar la reforma de la nave, en el kilómetro 575 de la carretera N-120, en seis meses.