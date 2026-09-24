El 25 de septiembre de 1555 se firmó en la ciudad alemana de Augsburgo un tratado que marcaría profundamente la historia europea: la Paz de Augsburgo.

Este acuerdo puso fin a décadas de enfrentamientos entre católicos y protestantes en el seno del Sacro Imperio Romano Germánico y estableció un frágil equilibrio que perduraría hasta la Guerra de los Treinta Años (1618)

La causa inmediata de este tratado residía en la profunda división religiosa que se había abierto tras la Reforma iniciada por Martín Lutero en 1517.

El rápido avance del luteranismo generó tensiones políticas y militares entre los príncipes que lo adoptaron y el emperador Carlos V, firme defensor del catolicismo. La guerra de Esmalcalda (1546-1547), que enfrentó al emperador con la Liga de príncipes protestantes, mostró la dificultad de imponer por la fuerza una uniformidad religiosa en un imperio tan diverso.

El tratado de Augsburgo buscó una solución de compromiso. Su principio fundamental quedó resumido en la fórmula latina “cuius regio, eius religio”: cada príncipe tendría derecho a determinar la confesión religiosa de sus territorios, pudiendo elegir entre catolicismo o luteranismo. Los súbditos que no compartiesen la fe impuesta podían emigrar a otro territorio donde se practicara la suya. Además, se reconoció la validez legal del luteranismo, algo hasta entonces negado por Roma.

Aunque significó un alivio inmediato, la Paz de Augsburgo presentaba limitaciones

Aunque significó un alivio inmediato, la Paz de Augsburgo presentaba limitaciones. No contemplaba a otras corrientes reformistas, como el calvinismo o el anabaptismo, lo que generó nuevas tensiones en las décadas posteriores. Asimismo, reforzó el poder de los príncipes territoriales en detrimento de la autoridad imperial, debilitando la cohesión del Sacro Imperio.

Pese a sus defectos, el acuerdo tuvo una gran trascendencia. Representó uno de los primeros intentos en Europa de institucionalizar la coexistencia religiosa y frenar el fanatismo mediante un compromiso político.

Sin embargo, la paz fue más aparente que real: las tensiones acumuladas estallarían de nuevo en 1618 con la Guerra de los Treinta Años, un conflicto devastador que transformó el mapa europeo.

En definitiva, la Paz de Augsburgo de 1555 simbolizó el difícil camino hacia la tolerancia religiosa y la necesidad de articular la convivencia en una Europa marcada por la diversidad de creencias.

A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga

El sentido de la frase es muy literal. Si Dios te da algo, el que está por debajo de Él no puede oponerse, aunque sea el mismo San Pedro.

Buceando, he encontrado un libro de Salvador Muñoz Iglesias que hace referencia a la frase aludiendo a la obra por excelencia de la literatura universal: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la cual aparece en varias ocasiones la frase de hoy.

La primera vez… “una vez resuelto el pleito de casamiento de Tósilos con la hija de doña Rodríguez: Cásense -dice el hidalgo- en hora buena, y pues Dios nuestro señor se la dio, San Pedro se la Bendiga”. Otra vez la nombra Cervantes… por boca de don Quijote cuando aceptando el reto del caballero de blanca luna determinan el terreno del duelo diciendo…

“Tomad, pues la parte del campo que quisieres: que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, san Pedro se la bendiga”.