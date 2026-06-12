Aumenta el cáncer de próstata pero disminuye su letalidad

Cada 11 de junio, el Día Mundial del Cáncer de Próstata recuerda el impacto del tumor más frecuente entre los hombres ourensanos. A pesar de la frecuencia de la enfermedad, que cada vez es mayor, el panorama es cada vez más esperanzador en el sentido del exitoso tratamiento y recuperación de la enfermedad, con una mortalidad a los cinco años de diagnóstico del 15,9%, que supone ya menos de 30 defunciones por cada 100.000 habitantes en Galicia.

A nivel autonómico, más del 75% de los tumores de próstata se diagnostican en mayores de 65 años, por lo que dejan a la provincia -con una población evejecida- en una situación de alta prevalencia.

En 2023, último año del que hay datos, Ourense registró 356 nuevos diagnósticos, frente a los menos de 300 de los años anteriores. La incidencia crece en gran medida gracias a las campañas de cribado y diagnóstico precoz, y la supervivencia relativa a los cinco años se sitúa en un 83,5 %, logrando aumentar de forma palpable en la provincia.

Este balance positivo no es una casualidad estadística, sino el resultado directo de la innovación tecnológica y el alto nivel profesional del Hospital de Ourense. El diagnóstico temprano es la principal herramienta para salvar vidas. Como explica Rubén Ramírez, del servicio de Oncología Radioterápica, “ese diagnóstico precoz permite que muchos de estos pacientes, muy probablemente un 90% de ellos, se puedan curar”.

Además, los avances terapéuticos han supuesto una revolución para la calidad de vida de los ourensanos. Ramírez subraya que el hospital se sitúa en la vanguardia médica al reducir drásticamente los tiempos de radioterapia: “Hemos conseguido tratar pacientes en cinco fracciones, cinco días de tratamiento”, lo que garantiza la misma eficacia curativa con una toxicidad mínima, un salto abismal frente a las 37 sesiones que se requerían antiguamente.

Para abordar esta patología con semejantes tasas de éxito, la medicina ya no entiende de esfuerzos aislados. Ovidio Fernández Calvo, del servicio de Oncología Médica del CHUO, destaca que el cáncer de próstata “es el paradigma de uno de los tumores en los que tenemos que trabajar en equipo las distintas especialidades, un trabajo de tipo multidisciplinar”. Esta coordinación intrahospitalaria permite ofrecer desde cirugías robóticas de alta precisión hasta abordajes integrales que incluyen apoyo psicológico y nutricional.