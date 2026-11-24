Un coche mal aparcado sobre la línea amarilla en plena curva de la rampa de Sas, en el barrio ourensano de O Couto, ha provocado este martes al mediodía un importante atasco al dejar varado durante más de 20 minutos a un autobús escolar que acababa de recoger alumnado en el instituto de la zona. El incidente se produjo en torno a las 14:15 horas, coincidiendo con la salida de las clases e impidiendo inicialmente que los vehículos pudieran subir o bajar por la vía.

Ante la imposibilidad de completar el giro por el estrechamiento de la calzada, el conductor del bus tuvo que maniobrar para permitir al menos el paso del resto de coches, aunque él mismo permaneció atrapado sin poder continuar la marcha. Finalmente, la situación se desbloqueó "a golpe de bocina", después de que el chófer insistiera repetidamente hasta lograr que el propietario del vehículo acudiera a retirarlo.

El conductor afectado, Carlos, denunció que se trata de un problema habitual en las horas punta de entrada y salida de los centros educativos. "En esta curva, al salir del instituto, no damos pasado con los autobuses. Siempre hay alguien aparcado en la esquina esta y siempre nos están estorbando", lamentó tras recuperar la circulación. Según explicó, aunque hay jornadas en las que consigue pasar con dificultad, este martes la espera superó los 20 minutos, apuntando directamente a vehículos de familiares que acuden a recoger a los estudiantes: "Al llegar a esta curva, siempre están los papás estorbando".

Más allá de la infracción viaria, el profesional criticó la falta de respuesta policial ante una incidencia que se repite de forma recurrente en este punto de O Couto. "Llamamos a la policía pero no se presentó aquí tampoco. Aquí ni viene la policía ni viene nunca nadie", censuró el conductor tras resolver el bloqueo por sus propios medios.