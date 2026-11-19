Vecinos del entorno de la Rampa de Sas mantuvieron una reunión de trabajo para avanzar en los posibles pasos a dar para pedir una “reformulación del proyecto” de movilidad vertical, que ven “necesario”, pero que consideran que debe mejorar, sobre todo en cuanto a la afección a viviendas de algunas calles o los cambios en el sentido de la circulación.