Piden “reformular” el plan de movilidad vertical en O Couto
RAMPA DE SAS
Los residentes del entorno de la Rampa de Sas se reúnen para reclamar una reformulación del proyecto de movilidad vertical que minimice la afección a las viviendas y los cambios de circulación
Vecinos del entorno de la Rampa de Sas mantuvieron una reunión de trabajo para avanzar en los posibles pasos a dar para pedir una “reformulación del proyecto” de movilidad vertical, que ven “necesario”, pero que consideran que debe mejorar, sobre todo en cuanto a la afección a viviendas de algunas calles o los cambios en el sentido de la circulación.
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