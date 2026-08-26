Un autónomo gasta 117 euros diarios solo al abrir su negocio

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierte que los trabajadores por cuenta propia afrontan un gasto diario de 117 euros únicamente por abrir la persiana.

Así se desprende de su último estudio de la profesión en Galicia, donde han analizado los gastos fijos antes de que empezar a realizar una venta. Eduardo Abad, presidente de UPTA, explica que “el supuesto utilizado es el de un autónomo persona física, sin trabajadores asalariados, con un local comercial alquilado y una apertura media de 5,5 días a la semana”. Con esa referencia, los mayores gastos se sumarían del alquiler del local (unos 1.300 euros), la cotización al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) y el servicio de luz, que alcanzan conjuntamente un gasto anual de 22.200 euros.

Cada mañana que el autónomo levanta la persiana ya tiene que afrontar alrededor de 117 euros de gastos antes de empezar a generar renta"

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“El pequeño negocio permanece abierto aproximadamente 286 días al año”, sigue comentando Abad, “esto significa que cada mañana que el autónomo levanta la persiana ya tiene que afrontar alrededor de 117 euros de gastos antes de empezar a generar renta para sí mismo. No es salario ni beneficio, sino el coste de poder abrir y trabajar”.

“Existe un elemento especialmente relevante”, continúa el presidente de UPTA sobre su estudio. “El perfil analizado no tiene trabajadores contratados. Sin pagar ninguna nómina, mantener la actividad supone 2.780 euros al mes”, añade, considerando que “no podemos seguir analizando la situación de los autónomos únicamente a partir de su facturación”, concluye Eduardo Abad.