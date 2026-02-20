Los autónomos de Ourense abordan sus posibilidades de jubilación

La regularización de cuotas del proceso de 2024 y los detalles de la pensión de jubilación centraron la jornada celebrada en la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), en colaboración con el Colegio de Economistas. Durante la sesión se explicaron los requisitos, la cuantía y las modalidades de la jubilación para autónomos. También se abordaron los procedimientos de gestión y solicitud.

La cita reunió a trabajadores por cuenta propia de la provincia, encabezados por quien fuera su presidente, David Martínez. Las explicaciones corrieron a cargo de Iria Fernández Lorenzo, directora provincial de la Seguridad Social, y Juan Carlos Blanco Doallo, subdirector provincial de Gestión Recaudatoria. Ambos resolvieron las dudas de los asistentes. El encuentro contó con la participación de David Martínez, presidente de la CEO, junto a Ana Valado y José Manuel Díaz.