Los autónomos de Ourense se conjuran para descansar: "Vamos a morir todos, tenemos que aprender a desconectar"

"Vamos a morir todos, tenemos que aprender a desconectar". Con esta contundente reflexión clausuraba David Martínez, presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), el 4º Observatorio sobre el Capital Humano. Los autónomos fueron los indiscutibles protagonistas de una jornada celebrada en la sede de la entidad, que tuvo como plato fuerte una mesa redonda con tres miembros de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos (AEPA): Ana Belén Fernández Seijas, Bruno Alonso Trabazos y Onaira Martínez, todo ello bajo la batuta del tesorero de la asociación, José Manuel Díaz Barreiros.

El debate giró principalmente en torno a la urgente necesidad de conciliación. “El descanso físico y mental es vital”, reivindicó la fisioterapeuta Onaira Martínez, un sentir unánime entre los ponentes. Sobre la tiranía de los horarios, Bruno Alonso ilustró la cruda realidad del sector: “Tengo que estar disponible 24/7; para irme de vacaciones una semana tuve que dejarlo todo preparado durante dos meses”. En el capítulo de reivindicaciones, la presión tributaria se erigió como la gran losa del colectivo. Ana Belén Fernández Seijas, empresaria turística, valoró positivamente el bono para autónomos, pero exigió suprimir la reciente subida de la cuota del autónomo societario, que supone un sobrecoste de 135 euros más al mes.

Durante todo el evento, la CEO quiso arropar sin fisuras al colectivo. Su presidente abrió el foro advirtiendo que “el futuro económico de Ourense no se entenderá sin los autónomos”. En esta misma línea, Marta Vázquez, directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, incidió en la urgencia del relevo generacional: “Son clave para dar continuidad a nuestro patrimonio económico y para mantener nuestras villas vivas. No basta con crear negocio, debemos mantenerlo”.

6 de cada 10 autónomos gana menos que el SMI

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, participó en este observatorio con una ponencia titulada: “El autónomo en España, realidad, retos y oportunidades”.

Para Amor, los datos nacionales son trágicos. El 63,2 % de los autónomos gana menos que el salario mínimo interprofesional. A estas críticas, se suma la excesiva regularización que sufre el sector y la elevada cotización por ingresos, lo que supone un aumento en la recaudación, que no se ve reflejado en la aumento de los derechos laborales. Amor habló también de los retos al que se van a enfrentar los autónomos en los años venideros: la transición ecológica, digital y la disrupción a las estructuras laborales tradicional que supone la IA.