¿Sabe usted que se avecina tormenta en el transporte adaptado de Ourense?

¿Sabe usted que han cambiado de concesionaria en el transporte adaptado y que hay cierto cabreo entre los trabajadores? ¿Que seica la nueva adjudicataria no está reconociendo a trabajadores como personal subrogado, a pesar de que figuran en las listas oficiales de personal subrogable del concurso? ¿Que se quejan de que están en un vacío legal de difícil solución y que se avecinan curvas?