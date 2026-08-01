CRISIS MIGRATORIA
Miles de migrantes vuelven a Marruecos

¿Sabe usted que se avecina tormenta en el transporte adaptado de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, los trabajadores del transporte adaptado en Ourense, en un vacío legal

Transporte adaptado en Ourense
Transporte adaptado en Ourense

¿Sabe usted que han cambiado de concesionaria en el transporte adaptado y que hay cierto cabreo entre los trabajadores? ¿Que seica la nueva adjudicataria no está reconociendo a trabajadores como personal subrogado, a pesar de que figuran en las listas oficiales de personal subrogable del concurso? ¿Que se quejan de que están en un vacío legal de difícil solución y que se avecinan curvas?

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