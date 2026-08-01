CRISIS MIGRATORIA
Miles de migrantes vuelven a Marruecos

¿Sabe usted que Diego Calvo se dio este viernes un chapuzón en Monterrei?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, el vicepresidente de la Xunta se tira por el tobogán del parque acuático

Diego Calvo en el parque acuático de Monterrei
Diego Calvo en el parque acuático de Monterrei

¿Sabe usted que hubo quien este viernes no tuvo problema en ponerse el bañador y probar los toboganes del parque acuático de Monterrei? ¿Que aprovechando la inauguración de las últimas atracciones de la zona acuática, Diego Calvo, vicepresidente de la Xunta, se dio un chapuzón? ¿Que a juzgar por la cara de felicidad con la que llegó al final del tobogán le gustó la experiencia? -que a buen seguro repetirá?

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