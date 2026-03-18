La avenida de Portugal, sin ley: se convierte en un macroaparcamiento que provoca el caos circulatorio

Arriba, varios vehículos aparcados frente a una señal que lo prohíbe. Abajo, una larga fila de coches aparcados en batería en la avenida de Portugal.

La paralización de las obras de la avenida de Portugal sigue dejando daños colaterales a vecinos y transeúntes de esta arteria de la ciudad de Ourense. Después de que la empresa adjudicataria retirara el material de obra y la maquinaria de la carretera, un tramo 'sin ley' de la calle se ha convertido en un aparcamiento.

Desde la entrada a la avenida por la calle Ervedelo hasta la altura de la Plaza del Couto, varias señales de prohibido aparcar o estacionar ocupan los bordes de la calzada, sin efecto. La situación de agrava al pasar la plaza, hasta la altura del número 61, que suma una larga fila de coches aparcados en batería contra una de las aceras.

Las señales, sin efecto | La Región

La conclusión: un carril y medio que provoca la constante negociación entre conductores que van en sentidos opuestos para poder transitar, acabando con al menos uno de ellos subiéndose a las aceras o ladeándose en algún ensanchamiento.

Aparcamiento improvisado en la avenida de Portugal | La Región

Sin multas

Los propios obreros, cuando todavía trabajan en la zona, solicitaron las señales para evitar que conductores ocasionalmente aparcaran en la zona, impidiendo la normal realización del trabajo. Ahora, con la obra parada, nada impide que los vehículos estacionen en pleno carril. Por el momento no se han registrado multas a quienes dejan su coche en lo que ya es un macroaparcamiento en plena obra.