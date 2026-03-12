Las quejas por las obras de la Avenida de Portugal llegan a las redes sociales en forma de memes

La parálisis de las obras en una de las arterias principales de Ourense, la Avenida de Portugal, afecta a cerca de 9.000 vecinos perjudicados y hasta 70 negocios. La indignación por parte de los ourensanos ha sido latente en los últimos días tras el anuncio de la paralización por los impagos del Concello de Ourense hasta llegar al punto del humor para sobrellevar la situación. En estos días una cuenta satírica ha surgido en X, que utiliza el sarcasmo para denunciar el estado de esta calle del barrio de O Couto.

Bajo el nombre propio de esta zona, la nueva cuenta en la red social se ha vuelto la voz del descontento vecinal. Desde comparaciones con los cráteres de la Luna hasta la creación de un set de LEGO, esta cuenta juega con el humor para denunciar la situación que viven los vecinos.

El meme de los cráteres de la Luna. | X: Avenida de Portugal

Dentro de esta comparación de la superficie de la calle con un mapa de cráteres de la Luna, también hay menciones a otros "puntos negros" de la ciudad como "Rúa do Progreso" o "A Carballeira".

Comparación de La Molinera y la Avenida de Portugal. | X: Avenida de Portugal

La crítica también se dirige a la gestión de espacios públicos. Mediante un juego de palabras, comparan el centro de innovación "La Molinera" con lo que denominan "La ratonera", mostrando imágenes de zonas valladas y laberintos de obras que dificultan el paso peatonal.

Set de LEGO creado. | X: Avenida de Portugal

Quizás la imagen más cómica es la creación de un falso set de LEGO. Bajo el título "City Street Maintenance Crew" (Equipo de mantenimiento de calles de la ciudad), el montaje superpone figuras de LEGO y vehículos de juguete sobre una foto real de la avenida.

La avenida de Portugal presenta un aspecto digno de un plató de rodaje postapocalíptico o de la zona cero de un conflicto bélico, pero no es más que la perdurabilidad durante ya cerca de un año -y lo que queda- de una obra sin una planificación clara y que se extendió por toda la calle sin un orden por tramos, afectando ya a 1.200 metros desde el inicio en la intersección con la rúa Ervedelo hasta el desvío por la rúa Carriaco, intercalando zonas con acera nueva, otras con vieja y otras totalmente en tierra, a la espera de saber cuándo se reanudarán los trabajos tras el parón de la empresa por los impagos del Concello.

Obras paralizadas en toda la arteria que conforma la Avenida de Portugal, en Ourense. | La Región

Esta situación es un problema que afecta a toda la ciudadanía al tratarse de una de las grandes arterias de la urbe y que condiciona a la movilidad general. Antes del comienzo de las obras contaba con un tráfico diario de 2.600 coches, mientras que las obras obligan a utilizar rampas para acceder a 46 portales y entradas de locales.

El Concello comunicaba este martes a Opain que reanudase los trabajos en el plazo de tres días, pero la empresa sigue sin pronunciarse. Mientras que una plataforma de vecinos y comerciantes pide proseguir con la obra de manera inmediata y exige que el Concello aclare públicamente que está ocurriendo con la tramitación de los pagos pendientes.