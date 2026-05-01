¿Sabe usted que al proceso judicial contra Jácome hay que sumar el todo-gratis a cuenta del Concello?

¿Sabe usted que al entramado económico que se describe en el proceso judicial contra Jácome (salario de alcalde de los mejor pagados de España+dinero que va de DO a su cuenta+subidón desde que gobierna de los ingresos disparados de Auria TV) hay que sumar el todo-gratis a cuenta del Concello? Paparotas by de face, coches por cortesía de los ourensanos para uso privado y particular... Y lo que aún no se sabe.